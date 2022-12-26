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В Абу-Дабі відкриваються зимові святкові майданчики для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Абу-Дабі відкриваються зимові святкові майданчики для туристів

Штучний острів Yas Island – центр дозвілля та розваг Абу-Дабі – відзначає різдвяні та новорічні свята виставами у Yas Mall, святковими шоу, феєрверками та багатьма іншими заходами для різного віку.

Абу-Дабі запрошує туристів на Winterfest у Ferrari World Abu Dhabi та Winter Spectacular у Warner Bros. World Abu Dhabi. Святкові заходи продовжаться до 8 січня 2023 року. На відвідувачів чекають вистави світового класу, масштабні святкові урочистості, видовищні шоу та нові персонажі.

Абсолютно нове живе шоу «Лускунчик» обіцяє порадувати глядачів. Це найбільша театральна постановка, поставлена у темному парку Warner Bros. World Abu Dhabi. У виставі задіяно 50 співаків, танцюристів, акробатів та спеціальних артистів. А персонажі типу Тома та Джеррі додадуть класичному балету «Лускунчик» власних грайливих штрихів. У шоу прозвучить нова оригінальна пісня Let it Shine, створена спеціально для цієї постановки.

З 8 по 28 грудня у зимовій Країні чудес Yas Mall буде встановлена чарівна різдвяна. Відвідувачі різного віку можуть насолодитися чарівним видовищем з різноманітними заходами та розважальними шоу, включаючи святкові мистецькі майстер-класи, різдвяні фотосесії та багато іншого.

Острів Яс засліпить вражаючими вогнями та феєрверками о 21:00 та опівночі 31 грудня. За традицією небо над островом Яс розквітне яскравими барвами на честь Нового року. Цьогорічне святкування буде пишним, гості зможуть розслабитися та насолодитися феєрверком у ресторанах Yas Marina з широким вибором страв.

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