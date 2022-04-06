У росіян, які вирушають до Туреччини та ОАЕ, почали масово вилучати контрабандну валюту

Злякані санкцій і політичних переслідувань “від’їжджають” з Росії за кордон спробували незаконно прихопити з собою більше 150 млн рублів – в рублях і валюті. Таку статистику представили “Известиям” у Федеральній митній службі (ФМС). Йдеться про незадекларовані гроші на суму, що перевищує $10 тис. і еквівалент в інших валютах. Експерти заявляють, що це викликано – цитата «бажанням громадян знайти для своїх грошей «тихішу гавань».

2022-го спостерігається зростання кількості та обсягів порушень незаконного переміщення готівки, прокоментували у ФМС. Сума коштів, які намагалися незаконно вивезти, виявилася на 55% більшою, ніж в аналогічному періоді 2021-го. Тільки з 24 лютого до 31 березня було встановлено 1078 таких фактів на загальну суму 158 млн рублів. Минулого року, як зазначили експерти, було виявлено за той же період 815 випадків нелегального переміщення готівки на 124 млн. рублів.

Змінився і сам характер порушень – у 2022 р. переважна більшість або 890 випадків, або близько 85% усіх фактів порушень припадає на вивезення коштів. Громадяни хотіли вивезти не задекларувавши 104 млн рублів, або перевищували встановлені з 2 березня ліміти, тобто заборона вивезення з РФ іноземної валюти понад $10 тис. До речі, під останній випадок підпадає майже кожне друге таке порушення. Раніше, до речі, ввезення та вивезення було не обмежене, лише на понад $10 тис. потрібно було оформити декларацію, а понад $100 тис. — підтвердити походження грошей.

«У 90% випадків гроші вивозилися громадянами РФ, що обумовлено їх занепокоєнням за свої заощадження в умовах геополітичної обстановки, що загострилася, і санкційного тиску на країну», – заявив заступник керівника ФМС Росії Олег Губайдулін. За його словами, найбільш популярними напрямками для вивезення готівки стали ті країни, куди здебільшого мігрували «від’їжджанти»: Туреччина, ОАЕ, Ізраїль та країни Середньої Азії.

«Найчастіше фіксується незаконне провезення російських рублів, доларів та євро в багажі або в одязі без приховування. Але є і кейси, коли гроші ховають у підкладці та під устілками чобіт», – заявляють експерти ФМС. При цьому юристи “постраждалим” майже співчувають. «Часто громадяни піддаються паніці і намагаються забрати заощадження та капітали туди, де, на їх погляд, буде безпечніше. Події останнього місяця підштовхнули громадян до більш активних операцій з грошима, а в деяких випадках і продажу майна для подальшого виведення виручених грошей за кордон. Таке бажання людей продиктоване скоріше емоційними проявами, ніж злочинними схемами», – заявила старший керуючий партнер юридичної компанії PG Partners Поліна Гусятникова. Проте легальної можливості вивезти з Росії велику суму, що перевищує $10 тис., немає, констатувала експерт.

Відповідно до закону, за недекларування або недостовірне вказівку фізособою суми готівки та інструментів, що переміщуються через митний кордон ЄАЕС (ст. 16.4 КоАП РФ), передбачено адміністративний штраф. Його розмір може становити від однієї другої до дворазової суми невказаних коштів чи фінансових інструментів. При досягненні порогових значень особливо великого розміру, і навіть у разі скоєння злочину у складі групи осіб передбачено відповідальність як обмеження волі чи примусових робіт до чотирьох років.

Для тих, кому важливий здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Лікар назвала продукти, які не можна їсти натще».