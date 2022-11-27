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У ОАЕ запровадили нові вимоги для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У ОАЕ запровадили нові вимоги для туристів

В Об’єднаних Арабських Еміратах видали нову директиву, яка зобов’язує пасажирів, що подорожують авіатранспортом, мати в паспорті ім’я та прізвище. Йдеться як про тих, хто влітає, так і про тих, хто вилітає з країни.

Зазначається, що мандрівникам, у яких у паспорті зазначено лише ім’я, буде відмовлено у в’їзді до Емірату. Нові правила не поширюються на людей, які мають робочі та резидентські візи, випущені до ОАЕ.

Правила стосуються туристичних та гостьових віз, а також віз, що видаються після прибуття. Пасажири, у паспортах яких зазначено лише ім’я, не допускатимуться на рейси.

Як повідомлялося раніше, туристам, які прибувають до Об’єднаних Арабських Еміратів, більше не потрібно пред’являти сертифікат про вакцинацію або негативні результати ПЛР-тесту для посадки на рейс.

Водночас пасажири, які подорожують із зупинкою в Дубай, повинні дотримуватися вимог кінцевих пунктів призначення. З аналогічною заявою – про зняття всіх карантинних обмежень – виступила туристична влада Абу-Дабі.

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