У ОАЕ відновили видачу 60-денних туристичних віз

В Об’єднаних Арабських Еміратах відновили видачу гостьових віз терміном на 60 днів, підтверджують представники туристичної галузі. Тим часом, низка турагентів ще чекає на роз’яснення від міграційної влади щодо нових дозволів на в’їзд.

Нові візи почали видавати в ОАЕ з 3 жовтня 2022 року, коли набули чинності нові візові правила, анонсовані у квітні та які є найважливішою трансформацією імміграційного законодавства.

Як зазначають представники туріндустрії, однією з найпопулярніших серед гостей стала багаторічна п’ятирічна туристична віза. Її оформлення не потребує спонсора. Мультивіза дозволяє іноземцям постійно перебувати на території ОАЕ протягом 90 днів і не більше 180 днів на рік.

Нові п’ятирічні резидентські візи ОАЕ дозволяють батькам спонсорувати дочок будь-якого віку, що суттєво полегшує можливості для працевлаштування випускницям вишів. Багато підприємств зможуть наймати дівчат, які мають резидентські візи, що діють, на одно- або двомісячні стажування. Крім того, вони зможуть працювати на окремих проектах як фрілансери або самозайняті.

Юнаки також отримують можливість підвестися на ноги під опікою батьків, які тепер зможуть спонсорувати синів до досягнення 25-річчя, а не повноліття, як це було раніше. «Зелені» резидентські візи дозволяють їхнім власникам спонсорувати себе та близьких родичів на додаток до дружини та дітей протягом 5 років.

Власники «зеленої» візи матимуть змогу виступати спонсорами для своїх родичів на аналогічний період часу. Такі візи видаються іноземцям, які підпадають під одну з трьох категорій:

Висококваліфіковані фахівці можуть оформити п’ятирічний дозвіл на проживання без участі спонсора або роботодавця. При цьому вони повинні мати на руках діючий трудовий договір та відповідати першому, другому або третьому професійному рівню у реєстрі Міністерства трудових ресурсів та еміратизації, мати як мінімум ступінь бакалавра та заробітну плату не менше 15 тисяч дирхамів на місяць.

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Фрілансери та самозайняті можуть оформити дозвіл на позаштатну діяльність у Міністерстві трудових ресурсів та еміратизації. Вони повинні мати як мінімум ступінь бакалавра чи профільний диплом. Річний дохід від самозайнятості за попередні два роки має бути не менше 360 тисяч дирхамів (понад US$ 98 тисяч). В якості альтернативи заявник може підтвердити свою фінансову спроможність для проживання в ОАЕ.

Інвестори та партнери компаній, які бажають вести комерційну діяльність на території ОАЕ, можуть продовжити свої візи до п’яти років за згодою компетентних органів місцевого самоврядування та підтвердження обсягу інвестицій.