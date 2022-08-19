У ОАЕ туристи зможуть орендувати квартири та будинки у власників

У Шарджі почала діяти програма, що дозволяє туристам винайняти житло у власників. Наразі іноземцям вже доступні для оренди понад 300 об’єктів різного типу. За прогнозами протягом першого року дії програми ліцензію оформлять ще близько 150 власників квартир і будинків.

Власники, які бажають здати житло в оренду, повинні надати документи, що підтверджують, що нерухомість придатна для експлуатації та відповідає необхідним критеріям. Порушників вимог до орендодавців вимог чекає покарання.

За словами голови Комітету з розвитку комерції та туризму Шарджі Халіда Джасіма аль-Мідфа, нова послуга зробить емірат ще популярнішим серед іноземних гостей.