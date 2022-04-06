У ОАЕ іноземцям перестануть вклеювати візи в паспорти

Влада Об’єднаних Арабських Еміратів позбавляється наклейок з резидентськими візами в паспортах іноземців – починаючи з 11 квітня ці функції виконуватиме посвідчення особи Emirates ID.

Інформацію підтвердило Федеральне управління з ідентифікації, громадянства, митниці та портової безпеки ОАЕ. Ідентифікаційна карта Emirates ID міститиме інформацію про статус візи резидента після проходження медичного тесту.

Таким чином, у резидентів у паспорті звільниться ціла сторінка – її можна буде використовувати для встановлення печаток під час подорожей. Тепер різні відомства та департаменти ідентифікуватимуть особу резидентів за допомогою номера паспорта та посвідчення особи Emirates ID.

Влада вжила таких заходів після переходу на нове покоління посвідчень, що містять нові функції, у тому числі 3D-зображення з використанням технології лазерного друку, що показує дату народження власника картки.

Усі громадяни та резиденти повинні мати посвідчення особи. Карта має унікальний номер та необхідна для доступу до державних послуг та при проході через паспортний контроль в аеропортах.

У червні 2021 року офіційні особи заявили, що резиденти, які подають заявку на отримання нового посвідчення особи (при продовженні), можуть використати цифрову копію доти, доки не отримають саму пластикову картку.