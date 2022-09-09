У Дубай з’явиться розумний технологічний парк

Найбільший у світі міський технологічний район Urban Tech District площею забудови 140 000 квадратних метрів планують створити у Дубай, повідомляє Breakingtravelnews.com.

Технопарк надасть простір для конференцій, навчання, досліджень та бізнес-інкубаторів та розташується в районі Аль-Джаддаф та зробить Дубай центром міських інновацій.

Пропонований проект у Дубай розширить міські технологічні рішення у значно більшому масштабі та надасть інвестиційні можливості для новаторів, які вирішують деякі з найважливіших проблем, пов’язаних зі стійкими містами. Передбачається, що новий район створить 4000 робочих місць.

Пропонований міський технічний район також буде спеціалізованим інститутом. За словами розробника, інститут надасть можливість тестувати інновації за допомогою прикладних досліджень, а також заохочуватиме державно-приватне партнерство. Таким чином, це зрештою допоможе прискорити перехід світу до сталого розвитку.

Раніше повідомлялося, що у Дубай хочуть збудувати вертикальний курорт під назвою Aera. Вертикальний курорт Aera має створити у своїх гостей відчуття приватного острова в центрі Дубая.