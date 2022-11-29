У Дубай з’явиться 100-кілометровий туристичний маршрут пустелею

У Дубай планують організувати 100-кілометровий туристичний маршрут, який пройде через пустелю Сайх-аль-Салам повз штучні озера і бархани за 40 км від центру міста. Проєкт анонсував уряд емірату, він входить до генерального плану розвитку сільської місцевості Дубая, який затвердив емір Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум.

За задумом авторів, туристи їздитимуть асфальтованою дорогою на автомобілях і велосипедах із зупинками на ключових точках маршруту. Серед пісків планують побудувати кемпінги, прозорі купольні намети, лаунж-зону, кафе та магазини сувенірів, стоянку для автобудинків, кінотеатр просто неба та оглядовий майданчик для спостереження за птахами.

Передбачається, що мандрівники орендуватимуть каяки для прогулянок озером, кататимуться на конях та верблюдах, купуватимуть екскурсії на повітряних кулях та вертольотах. Туристам збираються пропонувати поїздки на розкопки старовин і в археологічний музей, заняття сендбордингом та водіння пустелею.

«Проєкт, в основі якого лежить концепція мальовничого маршруту, включатиме об’єкти, що забезпечують цілісний туристичний досвід. Він спрямований на зростання кількості заходів та послуг, які сприяють розвитку пустельного туризму», – йдеться у прес-релізі уряду Дубай.

Коли саме буде готовий маршрут, урядовці не уточнюють. Генеральний план розвитку сільської місцевості, в який входить туристичний проєкт, розрахований до 2040 року.