У Дубай відкривається зимове різдвяне місто

У Дубай (ОАЕ) на території Expo City, де відбулася виставка EXPO 2020, відкриється Зимове місто (Winter City).

У Зимовому місті з’явиться ярмаркова площа з шале, грот Санта-Клауса, станція для відправки листів зимовому чарівнику, а також ялинка заввишки 16 м. Вечорами планують проводити різдвяні шоу та майстер-класи з виготовлення пряників, вінків та прикрас. Для дітей влаштують спеціальні майданчики.

Можна буде скуштувати традиційні різдвяні частування: гарячий шоколад, глінтвейн та пироги.

Зимове місто працюватиме з 23 листопада 2022 року до 8 січня 2023 року. Вхід безкоштовний.