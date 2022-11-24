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У Дубай відкривається зимове різдвяне місто

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Дубай відкривається зимове різдвяне місто

У Дубай (ОАЕ) на території Expo City, де відбулася виставка EXPO 2020, відкриється Зимове місто (Winter City).

У Зимовому місті з’явиться ярмаркова площа з шале, грот Санта-Клауса, станція для відправки листів зимовому чарівнику, а також ялинка заввишки 16 м. Вечорами планують проводити різдвяні шоу та майстер-класи з виготовлення пряників, вінків та прикрас. Для дітей влаштують спеціальні майданчики.

Можна буде скуштувати традиційні різдвяні частування: гарячий шоколад, глінтвейн та пироги.

Зимове місто працюватиме з 23 листопада 2022 року до 8 січня 2023 року. Вхід безкоштовний.

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