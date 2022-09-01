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У Дубай відкрили найбільший критий гольф-клуб

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У Дубай відкрили найбільший критий гольф-клуб

У Дубай на території торгового комплексу Dragon Mart 2 відкрився найбільший на Близькому Сході критий гольф-клуб MyGolf Dubai. Простір площею 1300 кв. м може одночасно вмістити понад 200 осіб на 14 симуляторах та реалістично відтворити гру на будь-якому зі 190 полів у всьому світі.

Для любителів розкоші доступні каюти преміального класу, у тому числі два відкритих відсіки та VIP-апартаменти, названі на честь Арнольда Палмера, Рорі Макілроя та Тайгера Вудса. Люкси обладнані тренувальними залами, де гравці можуть удосконалювати свою техніку.

У Дубай відкрили найбільший критий гольф-клуб

MyGolf Dubai пропонує індивідуальні квитки та членство. Крім того, на території працює Гольф-академія, де можна пройти навчання у персонального тренера. Гольф-клуб відкритий з неділі по четвер, з 10:00 до 22:00, по п’ятницях та суботах – з 10:00 до півночі.

У Дубай вже працює спортивно-розважальний комплекс для любителів активного відпочинку Topgolf Dubai. Комплекс площею понад 5,5 тисячі кв. м розташований на території гольф-клубу Emirates Golf Club.

У Дубай відкрили найбільший критий гольф-клуб
Private Golf rooms at My Golf Dubai, the region’s largest indoor golf facility that opened at Dragon Mart 2 in Dubai. Pawan Singh / The National

Він включає 96 інтерактивних майданчиків для гри в гольф із контролем температури. У м’ячі вмонтовано мікрочіпи, завдяки яким система підраховує окуляри. Крім тренувальних майданчиків, до послуг відвідувачів — три ресторани, кілька магазинів, три VIP-люкси та поле для міні-гольфу.

На великій території відбуваються концерти та інші заходи. Тут також встановлені величезні екрани для прямої трансляції спортивних матчів. З тераси на даху відкриваються вражаючі краєвиди на район Dubai Marina.

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