У Дубай туристам пропонують заселитися в номер за 100 тисяч доларів за ніч

У Дубай напередодні увечері відкрився найдорожчий готель Atlantis The Royal. Тут розташовується найшикарніший номер у світі, вартість за ніч у якому становить 100 тис. доларів.

З цього приводу було влаштовано масштабний івент, який відвідали знаменитості із різних країн. У тому числі американська модель та зірка реаліті-шоу Кендалл Дженнер, британський співак Ліам Пейн, чоловік Бейонсе Джей Зі, еміратсько-єменський співак Балкіс Фаті, австралійська актриса Ребел Уілсон, американська модель Олівія Калпо, індійський актор Аамір Кхан, мір зірка «Емілі у Парижі» Ешлі Парк.

Урочистий захід відповідав статусу: вечір пройшов яскраво та багато. З масштабними феєрверками на узбережжі та вогняними фонтанами. Потрапити на відкриття можна було лише на запрошення. Вхід коштував близько 150 тис. доларів.

Головною зіркою вечора стала Бейонсе. Саме її першою поселили у найдорожчому номері у світі. Співачка виступала перед публікою 73 хвилини та отримала за це 24 млн. доларів. Незважаючи на те, що організатори заходу заборонили фото- та відеозйомку, а на самому майданчику був відсутній зв’язок, кадри з відкриття досить швидко з’явилися у соцмережах.

Atlantis The Royal побудований поряд з оригінальним Atlantis. Це 43-поверхова будівля довжиною 500 м і висотою 178 м. У ньому розмістилося 693 готельних номери та 102 люкси, з яких відкривається краєвид на Аравійське море та Пальмовий острів. Курорт також може похвалитися вертолітним майданчиком, вогнедишними фонтанами та акваріумом із 4000 медузами, який вважається найбільшим у світі.

На сайті готелю номери для бронювання доступні з 10 лютого. Ціни на розміщення для двох гостей починаються від 1000 доларів за номер з видом на море за добу. Ціни на сімейний люкс – від 2700 доларів. Ну а за 5700 доларів за добу можна зняти віллу з власним басейном.