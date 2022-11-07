Всі розділи
ГоловнаОАЕУ Дубай спалахнув 35-поверховий будинок (Відео)
ОАЕ

У Дубай спалахнув 35-поверховий будинок (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Дубай спалахнув 35-поверховий будинок (Відео)

За повідомленням Associated Press, у 35-поверховій будівлі в Дубай поруч із культовим хмарочосом Бурдж-Халіфа спалахнула пожежа.

Поки що неясно, чи є постраждалі. На той час, коли на місце прибула бригада АП, пожежники встигли її згасити. Причину займання поки не повідомляється.

В останні роки серія пожеж у висотних будівлях у Дубай викликала питання безпеки матеріалів, використаних при їх будівництві.

У 2015 році в новорічну ніч в Address Downtown – одному з найрозкішніших готельно-житлових комплексів Дубай, який також знаходиться в хмарочосі поряд з Бурдж-Халіфа, спалахнула пожежа.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму