У Дубай спалахнув 35-поверховий будинок (Відео)

За повідомленням Associated Press, у 35-поверховій будівлі в Дубай поруч із культовим хмарочосом Бурдж-Халіфа спалахнула пожежа.

Поки що неясно, чи є постраждалі. На той час, коли на місце прибула бригада АП, пожежники встигли її згасити. Причину займання поки не повідомляється.

В останні роки серія пожеж у висотних будівлях у Дубай викликала питання безпеки матеріалів, використаних при їх будівництві.

У 2015 році в новорічну ніч в Address Downtown – одному з найрозкішніших готельно-житлових комплексів Дубай, який також знаходиться в хмарочосі поряд з Бурдж-Халіфа, спалахнула пожежа.