У Дубай побудують курорт для «космічних» туристів

Дубай може стати будинком для найбільшого туристичного курорту Близького Сходу під назвою Moon Dubai, вартість його будівництва оцінюється в 18 млрд дирхамів (US$ 5 млрд). Плани щодо будівництва курорту анонсувала компанія Moon World Resorts Inc.

Moon Dubai буде цілим містом з повним спектром зручностей: від спа-салону, нічного клубу та банкетного залу для проведення заходів до розкішних резиденцій, «місячних шатлів» та освітніх потужностей для космонавтів з усього світу.

Сама конструкція буде схожа на Місяць, а «місячна поверхня» буде оточена «місячною колонією». Курорт буде розрахований на прийом 2,5 млн гостей, які бажають ближче познайомитися зі сферою космічного туризму. Будівля матиме висоту 224 метри, її планується звести за два 48 місяців.

Автори проекту розраховують, що Moon Dubai зможе обслуговувати 10 млн туристів і гостей на рік. Завдяки йому Дубай зміцнить свої позиції як центр космічного туризму на світовій арені. Роуд-шоу проекту на Близькому Сході заплановано на 2023 рік.

Компанія представить проект у Саудівській Аравії, Катарі, Бахрейні та Кувейті, проте надалі Moon World Resorts Inc. збирається побудувати 4 курорти в різних частинах світу: по одному в Північній Америці, Європі, країнах Близького Сходу та Азії.

Раніше в Дубаї було анонсовано проект, реалізація якого може змінити центр емірату до невпізнання. На рендерах, опублікованих в інтернеті, хмарочос Burj Khalifa, найвищий будинок світу, оточили гігантським кільцем, піднятим на висоту 550 метрів над землею.

Амбітний мегапроект Downtown Circle був запропонований архітектурним бюро Znera Space. Діаметр Downtown Circle, який є по суті містом у місті, становить три кілометри, всередині знаходяться житлові будинки, культурні, громадські та комерційні будівлі, а на «осі» – вертолітні майданчики та трамвайні колії. Архітектори також врахували потребу мешканців у зелених просторах, у тому числі парках, водоспадах та водоймах.