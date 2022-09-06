У Дубай планують збудувати вертикальний курорт

У Дубаї хочуть збудувати вертикальний курорт під назвою Aera, передає Breaking Travel news.

Вертикальний курорт Aera покликаний відтворити у гостей відчуття приватного острова серед міських центрів Дубая. Вертикальна архітектура зводить до мінімуму площу будівлі, одночасно зменшуючи вплив на довкілля.

Aera складається з семи окремих областей: ресторани, мистецтво, мода, драма, сад, wellness та сім’я. Прозора зовнішня мембрана оточує внутрішню частину, заповнену деревами та рослинністю, що розташовані на різних рівнях. На пішохідних доріжках обіцяють вирощувати овочі та трави. Зелень використовуватимуть у ресторанах курорту “від ферми – до столу”. Оглядовий майданчик з басейном відкриє вид на місто з висоти пташиного польоту.

“З Aera ми хочемо інтегрувати біофільні відносини в дизайн та підвищити функціональність та психологічні переваги.

Було б цікаво побачити, як гості насолоджуються зануренням у природу, доки перебувають тут. Бігові доріжки проходять крізь внутрішній ліс. Стіни для скелелазіння та зиплайни – через упорядковані атріуми. При цьому звідусіль відкривається вид на місто. Це буде абсолютно новий досвід гостинності у місті”, – каже провідний дизайнер проекту Ель Маштулі.