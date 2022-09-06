Всі розділи
ГоловнаОАЕУ Дубай планують збудувати вертикальний курорт
ОАЕТуризм

У Дубай планують збудувати вертикальний курорт

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Donate
У Дубай планують збудувати незвичайний курорт

У Дубаї хочуть збудувати вертикальний курорт під назвою Aera, передає Breaking Travel news.

Вертикальний курорт Aera покликаний відтворити у гостей відчуття приватного острова серед міських центрів Дубая. Вертикальна архітектура зводить до мінімуму площу будівлі, одночасно зменшуючи вплив на довкілля.

Aera складається з семи окремих областей: ресторани, мистецтво, мода, драма, сад, wellness та сім’я. Прозора зовнішня мембрана оточує внутрішню частину, заповнену деревами та рослинністю, що розташовані на різних рівнях. На пішохідних доріжках обіцяють вирощувати овочі та трави. Зелень використовуватимуть у ресторанах курорту “від ферми – до столу”. Оглядовий майданчик з басейном відкриє вид на місто з висоти пташиного польоту.

У Дубай планують збудувати вертикальний курорт

“З Aera ми хочемо інтегрувати біофільні відносини в дизайн та підвищити функціональність та психологічні переваги.

Було б цікаво побачити, як гості насолоджуються зануренням у природу, доки перебувають тут. Бігові доріжки проходять крізь внутрішній ліс. Стіни для скелелазіння та зиплайни – через упорядковані атріуми. При цьому звідусіль відкривається вид на місто. Це буде абсолютно новий досвід гостинності у місті”, – каже провідний дизайнер проекту Ель Маштулі.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму