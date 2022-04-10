У Дубай продали найдорожчу віллу

Дубайський ринок нерухомості встановив черговий рекорд – на острові The Palm Jumeirah продали віллу біля моря з 10 спальнями за 280 млн. дирхамів (US$ 76,2 млн.). Попередній рекорд було встановлено в 2015 році – величезний особняк придбали за 185 млн. дирхамів.

Йдеться про величезний білий приморський палац з житловою площею 33 тисячі кв. футів, зручностями семизіркового спа-готелю (включаючи тренажерний зал та перукарню), оздобленням з італійського мармуру та меблюванням від Giorgetti та Minotti. У розпорядженні господарів – приватний пляж довжиною понад 70 метрів.

Платформа нерухомості propertymonitor.com підтвердила, що операція стала рекордною для Дубая. Вона значно скоротила розрив між ринком розкішної нерухомості Дубаї, Лондона, Нью-Йорка та Гонконгу.

У червні 2021 року на острові The Palm Jumeirah продали особняк у проекті «22 карати» за 119,5 млн. дирхамів (US$ 32,7 млн.). Двоповерхова вілла площею 12,1 тисяч кв. футів розташована на півмісяці острова, на ділянці площею 22 тисячі кв. футів з приватним пляжем, басейном та ландшафтним садом. На віллі – сім спалень з ванними кімнатами, відкрита кухня, бар та парна.

У березні 2021 року в Дубаї було продано особняк One100 Palm на острові The Palm Jumeirah – швейцарська сім’я, яка проживає в Монако, придбала його за 111,25 млн. дирхамів з метою здачі в короткострокову оренду.