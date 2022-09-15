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У Дубаї з’явиться вражаючий люкс-готель у формі Місяця

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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У Дубаї з'явиться люкс-готель у формі Місяця

У Дубаї (ОАЕ), відомому своєю футуристичною архітектурою, незабаром з’явиться готель у формі Місяця категорії люкс, пише Travel off Path.

Наголошується, що новий мега-курорт у формі Місяця вже будується з Дубаї, а первісна вартість робіт оцінюється у 5 мільярдів доларів.

Автори проекту обіцяють, що готель не просто виглядатиме зовні як масивна кругла маса з виїмками: перебування тут буде захоплюючим, позаземним досвідом.

У Дубаї з'явиться вражаючий люкс-готель у формі Місяця
Концепція місячного готелю у Дубаї / фото Moon World Resorts

Дубайський Місяць, за проект якого відповість канадська архітектурна компанія Moon World Resorts, має на меті запропонувати любителям космосу максимально наближені до міжзоряних пригод враження. Прогулюючись місяцеподібною поверхнею курорту, названого “місячною колонією”, у гостей буде відчуття ходьби Місяцем.

Що стосується інфраструктури, то всередині основного комплексу, а саме дископодібної конструкції, будується загалом 300 приватних бутік-резиденцій. Їх називатимуть “небесні вілли”, а ціни на проживання тут будуть дуже високі.

Також на території готелю планують побудувати нічний клуб, концертний майданчик, СПА-комплекс та багато іншого, а пересуватися його територією можна буде на спеціальному “місячному шатлі”.

Відкрити готель планують у 2025 році.

Зазначимо, також недавно стало відомо про плани побудувати в Дубаї унікальний хмарочос-кільце, яке оточуватиме найвищий у світі хмарочос Бурдж-Халіфа.

У Дубаї з'явиться вражаючий люкс-готель у формі Місяця
Проект “кольца” в Дубае / фото ZNera

У кільцеподібній споруді, проект якої розробляє дубайська архітектурна фірма ZNera Space, планують облаштувати квартири, паркові зони і навіть власну систему транспорту.

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