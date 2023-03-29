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Туристам пояснили, чому не варто ходити в туалет у найвищій будівлі у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чому не варто ходити в туалет у найвищій будівлі у світі

Найвища будівля у світі – вежа “Бурдж-Халіфа” в Дубаї. Її висота сягає 828 метрів і налічує 163 поверхи. Піднятися на оглядовий майданчик будівлі-рекордмена щодня приїжджають тисячі туристів. Однак у всій цій красі та всій величі є один нюанс.

Що знаходиться всередині “Бурдж-Халіфи”

Декілька поверхів належать готелю – одному з найдорожчих у Дубаї. На інших поверхах розташовані апартаменти, їхня ціна починається від одного мільйона євро. Також тут є обсерваторія, оглядовий майданчик, ресторан та офіси – все це знаходиться у найвищій будівлі світу.

Таким чином, щодня найвищу будівлю світу відвідують тисячі людей, які активно користуються ліфтами та всією інфраструктурою. Однак і туристів, і тих, хто працює у “Бурдж-Халіфі”, просять зайвий раз не користуватися туалетами у приміщенні. Це з складністю роботи каналізації.

Для працівників, які працюють у вежі, є окремі туалети, які розташовані в самому низу будівлі, а також у сусідньому торговому центрі “Дубай Молл”.

Що не так із туалетами у “Бурдж-Халіфі”

Насправді, у найвищій вежі світу просто відсутня система каналізації. Тому для того, щоб вивозити людські відходи, щодня використовуються вантажівки: щодня до мерехтливої вежі під’їжджає ціла купа машин за нечистотами.

Тепер вам може бути цікаво, чому хтось витрачає 1,5 мільярда доларів на хмарочос, не забезпечивши наявність системи видалення відходів.

Справа в тому, що коли “Бурдж” було завершено, Дубай оговтався від наслідків кредитної кризи 2008 року, було вирішено, що витрати на додавання його до і так перевантаженої каналізаційної системи міста були надмірним витрачанням грошей.

Розробники були впевнені, що вивозити сміття щодня буде дешевшим, ніж модернізувати каналізаційну систему.

Однак сьогодні при можливому проживанні 35 тисяч осіб одночасно будівля здатна виробляти приголомшливі 15 тонн стічних вод на день.

Наразі є плани з реконструкції каналізаційної системи, але її не буде завершено до 2025 року.

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