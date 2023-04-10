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Турист у Дубаї побував у найвищому у світі хмарочосі і був вражений відсутністю каналізації

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист у Дубаї побував у найвищому у світі хмарочосі і був шокований відсутністю каналізації

У Дубаї знаходиться найвищий у світі хмарочос Бурдж-Халіфа, символ розкішного життя та багатства ОАЕ. Іноземний турист відвідав цей ультрасучасний будинок і поділився у своєму блозі здивуванням через відсутність у ньому каналізації.

У хмарочосі Бурдж-Халіфа розташовуються оглядовий майданчик на 123 поверсі з фантастичним виглядом, найвищий у світі ресторан, дорогий готель, апартаменти вартістю понад мільйон євро та офіси багатьох фірм. Однак співробітників просять зайвий раз не відвідувати туалети в будівлі, а за можливості користуватися вбиральнями на першому поверсі або в сусідньому ТЦ «Дубай Молл». Це пов’язано з відсутністю у Бурдж-Халифе системи каналізації.

Блогер повідомляє, що в номерах та апартаментах усередині будівлі встановлені унітази із системою вакууму, і вночі відходи вивозяться асенізаторськими машинами. Причиною цього є високі темпи будівництва міста. Вони просто випередили встановлення каналізаційної системи. Влада Дубая планує вирішити проблему і провести необхідні комунікації до 2025 року. А поки що гламурне місто живе без повноцінної каналізації.

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