Туристична індустрія ОАЕ найшвидше оговталася від пандемії

Туристична індустрія Об’єднаних Арабських Еміратів відновилася від наслідків пандемії найшвидше у світі, йдеться у звіті глобальної технологічної компанії Travelport. Її зростання склало 110% порівняно з 2019 роком.

Відновлення стало можливим завдяки проведенню масової вакцинації та сталому відновленню сектора MICE. Ринок Дубая вийшов на рівень відновлення 114% до 2019 року і зайняв за цим показником лідируючу сходинку на Близькому Сході.

Дубай вважається найкращим глобальним напрямком для корпоративних мандрівників – вони здійснюють майже 29% усіх бронювань у 2022 році. За показником активності для ділових мандрівників Дубай випереджає Лондон.

У звіті Travelport йдеться, що відновитись Дубаю допомогли великі заходи, у тому числі всесвітня виставка «ЕКСПО-2020». Зазначається, що її відвідали понад 24 млн. гостей. Лише у січні та лютому 2022 року Дубай залучив 2,19 млн туристів, 15% з них прибули з Росії та країн Східної Європи.

Travelport стверджує, що провідними туристичними ринками ОАЕ також залишаються Великобританія, Бангладеш, Індія, Пакистан, Німеччина, Саудівська Аравія, Франція, США та Італія.

Слід зазначити, що світова туристична індустрія відновила понад дві третини своєї активності — 67% — порівняно з 2019 роком, що на 14% більше, ніж наприкінці 2021 року.

Раніше Дубай посів перше місце у рейтингу найкращих напрямків для сімейного відпочинку за результатами опитування, проведеного страховою компанією InsureMyTrip. У рейтингу взяли участь 62 напрямки, найближчими переслідувачами Дубая виявилися Коломбо, острови Теркс і Кайкос і Барбадос.

Користувачі оцінювали якість сімейних готелів, визначних пам’яток та пляжів, загальну безпеку спрямування та навіть підводні морські течії. Дубай отримав особливо високі оцінки у п’яти із семи категорій, включаючи безпеку (10), якість сімейних розваг (10), слабку океанську течію (9,75) та температуру моря (7,7).