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ОАЕ

Спецназ Дубайської поліції вилучив у контрабандистів 500 кг кокаїну

Євгеній Подольський

Дубайська поліція провела операцію «Скорпіон», в ході якої вилучила у контрабандистів найбільшу партію кокаїну – 500 кг – вартістю 500 млн дирхамів (US $ 136 млн).

Наркотики були заховані в обшивці вантажного контейнера, що прибув в порт Дубай. В ході операції був затриманий громадянин однієї з країн Близького Сходу, що контролював перевезення вантажу. За деякими даними, операція була виконана на замовлення силових структур Ізраїлю.

Підозрюваний був затриманий на місці злочину. Крім контейнера, також був виявлений і заарештований склад наркотичних речовин. В рамках операції спецназ вів цілодобове спостереження за контрабандистом, відстежуючи всі його пересування. Відзначається, що на батьківщині він відомий як наркоторговець і кримінальний «елемент».

У 2020 році в Об’єднаних Арабських Еміратах було вилучено понад 18 тонн наркотиків. Як повідомляло раніше Федеральне управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ОАЕ, в ході спецоперацій було заарештовано 6973 торговця.

За словами генерального директора Національного реабілітаційного центру д-р Хамада Аль гафре, в 2020 році збільшилася кількість наркозалежних, які звернулися за реабілітацією. З моменту свого заснування в 2002 році центр прийняв 4600 пацієнтів, рівень одужання зріс до 66%.

У свою чергу, прокуратура ОАЕ нагадала про покарання за вживання і зберігання наркотиків і психотропних речовин, на підставі Федерального закону № 14 від 1995 року. Відповідно до закону, вживання та зберігання наркотичних і психотропних речовин карається позбавленням волі на строк від шести місяців до двох років.

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