Що чекає на туристів на фестивалі шопінгу в Дубай

Напередодні Нового року з 15 грудня до 29 січня у Дубай розпочнеться щорічний фестиваль шопінгу, передає Dip.org.ua.

Як повідомляється на офіційному сайті, фестиваль триватиме 46 днів і за ці дні туристи зможуть пройтися найкращими розпродажами в магазинах, взяти участь у розіграші призів, отримати спецпропозиції від готелів. Захід проводиться у всьому місті. Але головними місцями тяжіння будуть торгові центри з усього емірату.

У цей період весь Дубай прикрашений вогнями, щокроку туристів приваблюють акціями та пропозиціями. Увечері організатори показують розважальні шоу для дітей.

Щороку фестиваль дивує чимось новим: дитячий Діснейленд, виставки для любителів мистецтва та фієсту їжі для гурманів.

За словами організаторів, фестиваль перетворює емірат на справжню точку тяжіння для туристів. При цьому якщо раніше захід мав досить скромний характер, то з роками він перетворився на “щорічне святкування кращого, що може запропонувати місто”. Так, цього разу планується порадувати гостей найтривалішим світловим шоу DSF Drones та захоплюючою виставкою Dubai Lights.