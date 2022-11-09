Працівник одного із готелів Дубай став переможцем лотереї та виграв 25 млн

Виходець з Індії на ім’я Саджеш Н.С., який працює в одному з готелів Дубая, став переможцем лотереї Big Ticket із загальним призом у 25 млн дирхамів.

Зазначається, що він купив квиток у складчину – разом із 20 колегами: переможці розділять приз між собою. Він також повідомив, що поділиться виграшем з рештою колег, які працюють у готелі (загалом їх близько 150 осіб).

Новоявлений мільйонер, який перебрався до Дубая з Оману, планує продовжувати купувати квитки щомісяця. Так, у грудні щасливчик забере додому головний приз Big Ticket у розмірі 30 тисяч дирхамів.

Наприкінці жовтня громадянин Казахстану став переможцем акції Free Millennium Millionaire, яку проводить мережу магазинів безмитної торгівлі Dubai Duty Free. Булат Акназаров купив щасливий квиток Серії 404 (номер 2483) та став мільйонером – розмір призу становив один мільйон доларів.

У жовтні 2021 року 36-річний виходець з Пакистану Джунаїд Рана, який працює у Дубаї водієм, став першим володарем джекпоту розіграшу Mahzooz. Він забрав додому 50 млн дирхамів (US$ 13,6 млн).

Водій вантажівки з Аджмана став мільйонером у травні 2022 року – він зірвав джекпот у розмірі 12 млн дирхамів у лотереї Abu Dhabi Big Ticket. Муджиб Чіратоді купив квиток за 500 дирхамів разом із групою з 10 друзів, вихідців з Індії та Бангладеш. У результаті кожен із щасливчиків забрав додому по 1,2 млн дирхамів.

У грудні 2021 року 50-річний громадянин Вірменії, який мешкає в Об’єднаних Арабських Еміратах, також став переможцем розіграшу Duty Free Millionaire. Абрам Мелконян, батько трьох дітей, виграв 1 мільйон доларів.