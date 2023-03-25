Всі розділи
ГоловнаОАЕПоліція Абу-Дабі пересіла літаючі мотоцикли
ОАЕТуризм

Поліція Абу-Дабі пересіла літаючі мотоцикли

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Поліція Абу-Дабі пересіла літаючі мотоцикли

Унікальний літаючий ховербайк охоронятиме безпеку туристів в Абу-Дабі: футуристичний мотоцикл розвиває швидкість до 80 кілометрів на годину і може пересуватися протягом 40 хвилин без дозаправки.

Планується, що Xturismo Hoverbike полегшить роботу співробітників екстрених служб. Байк, здатний злітати в небо на висоту до 20 метрів, дозволить оперативно діставатися найвіддаленіших місць регіону, швидко пролітаючи над перешкодами.

“Ми плануємо відкрити виробничий підрозділ в ОАЕ. Хочемо адаптувати його до наших погодних та географічних потреб, а саме до пустельної місцевості”, – прокоментував ситуацію виконавчий директор компанії – розробника мотоцикла Хасан Аль-Хосані.

Поліція Абу-Дабі пересіла літаючі мотоцикли

Літаючий ховербайк виготовлений з високоміцного вуглецевого волокна, що використовується в авіації та космічній галузі. Він важить 300 кілограмів та оснащений чотиритактним бензиновим гоночним двигуном Kawasaki з турбонаддувом потужністю 230 кінських сил.

Транспорт оснащений чотирма бічними вентиляторами та електроприводом. Мотоцикли оцінюють у 700 тисяч доларів.

Поліція Абу-Дабі пересіла літаючі мотоцикли

Унікальний байк вже випробували в Японії, а раніше було запущено в експлуатацію безпілотні автомобілі та трамваї на островах Яс та Саадіят під назвою TXAI. За словами Аль-Хосані, ховербайк є продовженням програми розумної мобільності.

Очікується, що новинка використовуватиметься для перевезення термінових вантажів та збору даних, а також у спільних операціях із безпілотниками.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Boeing 737 здійснив аварійну посадку в Абу-Дабі після загоряння двигуна

ОАЕ
Літак Boeing 737 авіакомпанії Air India Express виконував рейс...

В Абу-Дабі відкриваються зимові святкові майданчики для туристів

ОАЕ
Штучний острів Yas Island – центр дозвілля та розваг...

15 найкрасивіших аеропортів світу, в яких ми хотіли б залишитися назавжди

Китай
Міжнародний аеропорт Абу-Дабі (ОАЕ) Аеропорт, схожий на плавучий корабель, розташований...

В Абу-Дабі, турист повечеряв у ресторані на 167 тисяч доларів

ОАЕ
Напередодні Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі...

У ОАЕ запровадили нові вимоги для туристів

ОАЕ
В Об'єднаних Арабських Еміратах видали нову директиву, яка зобов'язує...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму