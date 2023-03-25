Поліція Абу-Дабі пересіла літаючі мотоцикли

Унікальний літаючий ховербайк охоронятиме безпеку туристів в Абу-Дабі: футуристичний мотоцикл розвиває швидкість до 80 кілометрів на годину і може пересуватися протягом 40 хвилин без дозаправки.

Планується, що Xturismo Hoverbike полегшить роботу співробітників екстрених служб. Байк, здатний злітати в небо на висоту до 20 метрів, дозволить оперативно діставатися найвіддаленіших місць регіону, швидко пролітаючи над перешкодами.

“Ми плануємо відкрити виробничий підрозділ в ОАЕ. Хочемо адаптувати його до наших погодних та географічних потреб, а саме до пустельної місцевості”, – прокоментував ситуацію виконавчий директор компанії – розробника мотоцикла Хасан Аль-Хосані.

Літаючий ховербайк виготовлений з високоміцного вуглецевого волокна, що використовується в авіації та космічній галузі. Він важить 300 кілограмів та оснащений чотиритактним бензиновим гоночним двигуном Kawasaki з турбонаддувом потужністю 230 кінських сил.

Транспорт оснащений чотирма бічними вентиляторами та електроприводом. Мотоцикли оцінюють у 700 тисяч доларів.

Унікальний байк вже випробували в Японії, а раніше було запущено в експлуатацію безпілотні автомобілі та трамваї на островах Яс та Саадіят під назвою TXAI. За словами Аль-Хосані, ховербайк є продовженням програми розумної мобільності.

Очікується, що новинка використовуватиметься для перевезення термінових вантажів та збору даних, а також у спільних операціях із безпілотниками.