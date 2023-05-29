П’ять місць у ОАЕ, на які не варто витрачати свій час та гроші

Як і у всіх популярних туристичних напрямках, у Дубаї є місця та активності, що незмінно включаються у всілякі списки “топ” і must-see, але за фактом навряд чи витрачені часу і грошей.

Але почнемо з ложки дьогтю:

Оглядова екскурсія Дубаєм

Багато хто її замовляє через неможливість оглянути все місто, проходячи його пішим кроком — як відомо, Дубай зовсім не пристосований для пішоходів. Більшість туристів після неї залишаються незадоволені: гіди розповідають мало та нецікаво, час обмежений. Навіть коли туристів привозять до готелю Burj Al Arab (тому “Парусу”), близько до нього підійти можливості немає, через що враження залишаються змазаними. А іноді можуть за цілком єгипетською схемою завезти на якусь фабрику з виготовлення місцевої “екзотики”. І за неї обов’язково буде магазин.

Сафарі в пустелі

Зазвичай такі сафарі відвозять на 10–15 кілометрів від міста. Місця для поїздок фіксовані, їх не так багато, і зазвичай там на джипах уже гасають десятки таких же “екскурсантів”, піднімаючи в повітря пил та сміття. Після заїздів усіх привозять гуртом на імпровізовану стоянку бедуїнів, де для туристів влаштовують атракціон з танцями живота та обідом. Їжа зазвичай посередня, а танці виконують емігрантки із країн Східної Європи.

Заради справедливості варто відзначити, що деякі турагентства влаштовують дійсно хороші сафарі, але і цінник у них помітно вищий за середній.

Акваріум у Дубай-молі

Брати туди окремий квиток точно не варто. Це не найбільший океанаріум у світі, підводний тунель там не більше кількох метрів завдовжки. Заплатити майже 200 дирхамів за відвідування цього місця просто викинути гроші на вітер. На тих же рибок можна помилуватися з торгової зони Дубай-Молла: все чудово видно, і до того ж безкоштовно. Інших бажаючих подивитись, звичайно, вистачає, але з урахуванням величезних просторів молла це не проблема.

Популярні ринки

Головні міські базари давно перетворилися на декорації для гостей емірату, місцевих там не зустрінеш (передусім через захмарні ціни). На них продається багато китайського ширвжитку, а ось самобутність з автентичністю залишилися в минулому.

Втім, на Золотий ринок Дубая можна зазирнути з цікавості, щоб на власні очі побачити людей, які купують усі ці кольчуги із золота та кілограмові багатошарові прикраси. Хоча чому саме “подивитися”? Можна і придбати щось, якщо це не останні ваші гроші.

Бурдж-Халіфа

Ну і на десерт: Бурдж-Халіфа, найзнаменитіша визначна пам’ятка Дубая, нерідко стає головним розчаруванням для туристів-новачків. Цінник на квитки на оглядовий майданчик космічний, сам майданчик невеликий, і видно з нього лише одну частину міста. Довго там робити нема чого — максимум 10-15 хвилин. На фотографіях все дуже красиво, а насправді панорама блищить через скло через яскраве сонце. І ще там завжди юрмляться люди: мандрівники з усього світу ломляться туди насамперед, щоб сфотографуватися на тлі хмарочосів.

Можливо, тепер у вас склалося враження, що в найвідомішому арабському еміраті нема чого дивитися, звичайно ж, це зовсім не так. У Дубаї безліч незвичайних і справді дивовижних місць, відвідування яких справді коштує своїх грошей та вашої уваги.

Озеро Кохання (Love Lake)

У самому центрі пустелі Seyh Al Salam, біля курорту Bab Al Shams Desert Resort, що за 40 кілометрів або півгодини їзди на автомобілі від Дубая, в 2019 році відкрилася неймовірна пам’ятка — два штучні озера у вигляді гігантських сердець, з’єднаних між собою. Озера знаходяться за 700 метрів від іншого важливого об’єкта для програми з озеленення та збагачення пустельної території емірату — заповідного озера Аль Кудра (Al Kudra), де нині налічується понад 170 видів рідкісних птахів, безліч диких тварин, типу сірнобиків та газелів.

Однак для того, щоб по-справжньому зрозуміти його красу, потрібно подивитися на нього як мінімум з висоти 50 метрів над землею. З землі ви лише дивитиметеся на вигнуте озеро з невисоким бордюром.

Тропічний ліс під склом The Green Planet Indoor Forest

У самому центрі мегаполісу розташувалася рукотворна тропічна екосистема — величезний сад джунглів розрісся навколо 25-метрового штучного дерева, яке ділить простір на 4 поверхи. Все разом утворює самодостатню екосистему, що копіює природне зовнішнє середовище. Це науково обґрунтована форма теплиці стала домівкою для багатьох рослин, тварин та птахів.

Якщо ви любите незвичайні будівлі, цікавитеся тваринним світом або подорожуєте з дітьми — зоологічний парк “Зелена планета” стане безпрограшним варіантом для досліджень у Дубаї.

Штучні крижини в AquaFun

Перевірити себе на міцність та гнучкість і від душі повеселитися з сім’єю та друзями можна у найбільшому у світі надувному аквапарку на відкритій воді “АкваФан” (AquaFun). Конструкція довжиною 77 метрів та шириною 35 складається майже зі 100 модулів, створених за розробками німецької компанії із високоміцних поліхлорвінілових матеріалів. З висоти “крижини” утворюють собою композицію логотипу DUBAI.

Dubai Safari Park

Головний зоопарк у Дубаї — це екопарк, де мешкають понад 2500 тварин із різних частин світу. Він складається з кількох зон: азіатської, африканської, арабської та села дослідників. Тут можна побачити рідкісних тварин – комодського варана, білого лева та місячного ведмедя, а також арабських вовків, верблюдів, гірських газелей, гіпопотамів, тигрів, бабуїнів, гієн, антилоп, дуже багато рептилій та інших мешканців. Найулюбленіші заняття відвідувачів – годування жирафів, підводне спостереження за бегемотами та відвідування шоу хижих птахів. Особливо обов’язковий до відвідування мандрівникам з дітьми, які будуть просто захоплені.

Острів Блю-Вотерс (Blue Waters Island)

Острів Блакитної води у Дубаї вважається однією з нових “перлин” міста. На ньому можна знайти порятунок від пляжної метушні сусіднього району Джумейра-Біч-Резіденс, до якого прокладено вигнутий пішохідний міст. До речі, на мосту є окрема доріжка для велосипедів та електроскутерів. На ньому також можна знайти всесвітньо відомий Музей мадам Тюссо, розкішний курортний готель Caesars Palace Bluewaters Dubai з широким піщаним пляжем, а також понад 200 магазинів, кафе та ресторанів. Безперечною окрасою острова Блю-Вотерс у Дубаї є найвище у світі колесо огляду Айн-Дубай.

Раніше ми розповідали, чому не варто ходити в туалет у найвищій будівлі у світі, розташованій у Дубаї.