Наслідний принц Дубай опублікував сміливе відео зняте на вершині колеса огляду Ain Dubai (Відео)

Його Високість шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наслідний принц Дубая, опублікував сміливе і дотепне відео, зняте на висоті 250 метрів над землею.

У відеоролику, знятому з безпілотника, наслідний принц п’є каву на даху однієї з капсул найвищого в світі колеса огляду Ain Dubai, тільки що відкрився для публіки.

Відео стало черговим в екстремальній колекції наслідного принца і зібрало чимало захоплених відгуків. Раніше шейх Хамдан вже піднімався на вершину найвищої будівлі світу – хмарочоса Burj Khalifa, стрибав з парашутом, катався на сноуборді в горах і стрибав з тарзанки.

Висота колеса становить понад 200 метрів і воно, без сумніву, стане однією з головних визначних пам’яток емірату. Атракціон розрахований на сім’ї, романтичні пари, а також спеціальні заходи і вечірки, такі як вечеря в небі.

Колесо огляду буде працювати як в денний час, так і після заходу сонця. У підстави атракціону розміщений розважальний комплекс, а на самому колесі встановлений величезний світлодіодний екран. З кондиціонованих кабінок буде відкриватися вид на весь Дубай, його штучні острови і Перську затоку. Ain Dubai буде робити повний оборот за 38 хвилин, два оберти – за 76 хвилин.

Автори проекту відзначили, що в деяких кабінах будуть обладнані бари (Ain Dubai Sky Bar), в інших можна буде відзначити день народження, заручини, весілля та інші важливі події. Вартість прокату починається від 130 дирхамів.

З нагоди відкриття атракціону 21 жовтня на площі Ain Dubai Plaza буде заплановано безліч безкоштовних розваг для всієї родини. Починаючи з 20:00, діджей DJ Dany Neville буде грати для публіки і перших гостей атракціону. О 20:30 відбудеться приголомшливе світлове уявлення і шоу дронів, а також барвистий салют.

Святкові заходи триватимуть в п’ятницю, 22 жовтня. Гостей чекають живі виступи музикантів – з 14:00 до пізнього вечора. Всі заходи на Ain Dubai Plaza будуть безкоштовними для публіки і стануть яскравим доповненням довгих вихідних, що випадають на цей тиждень.