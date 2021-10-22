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Наслідний принц Дубай опублікував сміливе відео зняте на вершині колеса огляду Ain Dubai (Відео)

Євгеній Подольський

Його Високість шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наслідний принц Дубая, опублікував сміливе і дотепне відео, зняте на висоті 250 метрів над землею.

У відеоролику, знятому з безпілотника, наслідний принц п’є каву на даху однієї з капсул найвищого в світі колеса огляду Ain Dubai, тільки що відкрився для публіки.

Відео стало черговим в екстремальній колекції наслідного принца і зібрало чимало захоплених відгуків. Раніше шейх Хамдан вже піднімався на вершину найвищої будівлі світу – хмарочоса Burj Khalifa, стрибав з парашутом, катався на сноуборді в горах і стрибав з тарзанки.

Висота колеса становить понад 200 метрів і воно, без сумніву, стане однією з головних визначних пам’яток емірату. Атракціон розрахований на сім’ї, романтичні пари, а також спеціальні заходи і вечірки, такі як вечеря в небі.

Колесо огляду буде працювати як в денний час, так і після заходу сонця. У підстави атракціону розміщений розважальний комплекс, а на самому колесі встановлений величезний світлодіодний екран. З кондиціонованих кабінок буде відкриватися вид на весь Дубай, його штучні острови і Перську затоку. Ain Dubai буде робити повний оборот за 38 хвилин, два оберти – за 76 хвилин.

Автори проекту відзначили, що в деяких кабінах будуть обладнані бари (Ain Dubai Sky Bar), в інших можна буде відзначити день народження, заручини, весілля та інші важливі події. Вартість прокату починається від 130 дирхамів.

З нагоди відкриття атракціону 21 жовтня на площі Ain Dubai Plaza буде заплановано безліч безкоштовних розваг для всієї родини. Починаючи з 20:00, діджей DJ Dany Neville буде грати для публіки і перших гостей атракціону. О 20:30 відбудеться приголомшливе світлове уявлення і шоу дронів, а також барвистий салют.

Святкові заходи триватимуть в п’ятницю, 22 жовтня. Гостей чекають живі виступи музикантів – з 14:00 до пізнього вечора. Всі заходи на Ain Dubai Plaza будуть безкоштовними для публіки і стануть яскравим доповненням довгих вихідних, що випадають на цей тиждень.

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