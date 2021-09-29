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Найбільший в світі плавучий нічний клуб відкривається в Дубай

Євгеній Подольський

Найбільший в світі плавучий нічний клуб Float Dubai відкриється в Дубай в жовтні. Заклад, розрахований на тисячу чоловік, розміститься на майданчику лайнера і плавучого готелю Queen Elizabeth II в порту Рашид. Клуб буде працювати з четверга по суботу, з 22:00 до 03:00.

Гості зможуть відвідувати клуб безкоштовно або бронювати столики з умовою мінімальних зборів. У залі будуть встановлені барні столики, а також будуть обладнані окремі зони для гостей з видом на сцену і нічний Дубай. Планується, що в клубі будуть подаватися страви паназиатской кухні.

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