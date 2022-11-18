На межі фантастики: в аеропортах столиці ОАЕ Абу-Дабі з’являться літаючі таксі

ОАЕ не перестає дивувати своїми технічними інноваціями. Днями Управління аеровокзалів Абу-Дабі повідомило, що в аеропортах столиці планується запуск електротаксі з вертикальним зльотом та посадкою. Літаючий транспорт використовуватиметься як для пасажирських, так і для вантажних перевезень. Коли саме полетять перші таксі, поки що не уточнюється. Але, ймовірно, туристи зможуть отримати незабутні враження від майбутнього транспорту вже зовсім скоро.

Які саме аеромобілі будуть використовуватись у сервісі, поки що невідомо. Розробку подібної техніки здійснюють компанії у всьому світі, серед яких найбільші автомобільні заводи та агрегатори таксі, що проводять експериментальні польоти. Це компанія “Фольксваген”, що продемонструвала аеромобіль з дальністю польоту 200 км, Hyundai, Xpeng та інші. Здається, цікаві факти про Дубай незабаром поповняться ще однією особливістю.

У повідомленні йдеться про те, що у плануванні, проектуванні та експлуатації наземної інфраструктури для електричних таксі братимуть участь аеропорти спільно з французькою компанією Groupe ADP.

В Еміратах вже кілька років активно вивчають можливості використання аеротехніки. Так, чотири роки тому поліції Дубая були надані у користування літаючі мотоцикли від компанії Hoversurf, які чимось нагадують дрони з відкритими лопатями.

Раніше повідомлялося, що вже наступного року в Абу-Дабі можуть почати виробляти японські літаючі мотоцикли Xturismo, які були представлені на міжнародній технологічній виставці Gitex Global у Дубаї. Вартість такого ховербайку складає 777 тис. доларів США. Його випробування було проведено у США, а в Японії продано вже понад 10 таких моделей.

Важить цей мотоцикл стільки ж, скільки звичайний дорожній — 300 кг. Його швидкість вбирається у 100 км/год, а дальність польоту — 40 км. Літати на ньому дозволено поки що лише над гоночними трасами.

А в жовтні в Дубаї було запущено перший літаючий електроавтомобіль eVTOL X2, обладнаний інтелектуальною системою керування польотом. Нагадаємо, що ще рік тому Об’єднані Арабські Емірати поставили за мету повністю відмовитися від викидів вуглецю до 2050 року.