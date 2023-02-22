Люкс за 100 000 доларів, топ-моделі та елітні кухарі: Що готелі пропонують олігархам у ОАЕ

Позолочений iPad для спілкування з дворецьким та критий схил для катання на лижах – секрети найекстравагантніших готелів Дубай та їхніх вимогливих гостей розкрило видання Telegraph.

Як зазначає таблоїд, 2022 року відпочиваючі в Еміратах витратили більше грошей, ніж у будь-якій іншій країні світу: 29,4 мільярда доларів. Крім того, лише у 2021 році до ОАЕ емігрувало близько 20 мільярдерів, а на постійній основі проживає близько 70 тисяч мільйонерів.

“Для них подобові тарифи на такі номери, як в Atlantis The Royal Manison, вартістю понад 96 000 доларів — крапля в морі. Справа в тому, що одна з головних переваг місцевих готелів — бездоганний сервіс та делікатне мовчання співробітників. Що відбувається в номерах Дубая, залишається у стінах Дубая”, – стверджує видання.

Сувеніри таких туристів – це не брелоки. За інформацією The Telegraph, у семизірковому хмарочосі Burj Al Arab гості можуть потішити себе флаконами ексклюзивних парфумів вартістю 1 200 доларів, а в Atlantis The Royal купити оригінал картини Пікассо.

В апартаментах Atlantis The Royal є цілодобова охорона, дивовижні сади та “панорамні басейни заввишки до неба”. У дворівневому пентхаусі вхід обрамлений віковими оливковими деревами, а у ванній чекає продукція від Hermès.

Не дивно, що деякі олігархи шукають тут житло на більший термін. У готелях це також передбачено. Мільйонерів з усього світу вабить нульовий прибутковий податок та пільгова схема “Золота віза”.

“У ресторанах готелю готують найкращі шеф-кухарі світу: від Хестона Блюменталя до Нобу Мацухіса. У місцевих клубах грають діджеї зі світовим ім’ям, а серед красунь — популярні моделі. На пляжній вечірці готелю FIVE Palm Jumeirah можна зустріти представників британської королівської родини і навіть Крішті Роналду.

А якщо хочете торкнутися життя мільйонера, то Rolls Royce Phantom, що належить готелю, зустріне вас в аеропорту і довезе до апартаментів. Співробітники також допоможуть вам забронювати власний гелікоптер для екскурсії небом мегаполісу”, – констатує видання.

Найрозкішніші номери в готелях Дубая з “ліжками, що обертаються, і позолоченим iPad, де гостей зустрічає дворецький”:

– Лижні шале в Кемпсінкі;

– найбільший у світі критий схил Ski Dubai;

– дворівневий імператорський люкс у Palazzo Versace;

– Палаццо у стилі 16-го століття. Тут зупинялися Джей Ло та інші зірки;

– Королівський люкс у Burj Al Arab;

– Панорамний люкс в Address Sky View.