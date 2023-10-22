Любителів електронних сигарет попередили про величезні штрафи у Туреччині та ОАЕ

Туристи можуть отримати величезний штраф і навіть сісти у в’язницю за відносно нешкідливу, хоч і шкідливу звичку для здоров’я, про це їх попередили Туреччина, ОАЕ (Дубай) та Індія.

У європейській пресі публікують попередження про штрафи, які туристи можуть одержати за вейпінг у цих країнах. Справа в тому, що в Індії вони найсуворіше заборонені, а в ОАЕ та Туреччині на вейпінг існують серйозні обмеження.

В Індії вейпінг заборонили ще у 2019 році “у зв’язку з проблемами зі здоров’ям”, а також законодавство дуже жорстке. Спійманим з електронною цигаркою доведеться розлучитися із сумою близько 1170 доларів, а “рецидивістам” загрожують і ув’язнення.

У Дубаї продаж електронних сигарет був спочатку заборонений у 2009 році. Хоча з того часу це правило було скасовано, мандрівникам настійно рекомендується стежити за тим, де вони курять вейп. У громадських місцях це загрожує штрафом близько 540 доларів. У Туреччині також діють штрафи на куріння у недозволеному місці – близько 125 доларів за порушення.

“Вейперам дуже важливо ретельно вивчити закони про вейпінг у місцях свого відпочинку, перш ніж остаточно складати плани поїздок. Найменше хтось хоче зіткнутися з несподіваними юридичними проблемами під час відпустки”, – попередили туристів експерти.