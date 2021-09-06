Іноземці, що втратили роботу в ОАЕ отримають до 180-денного пільгового періоду

Іноземці, що втратили роботу в ОАЕ, скоро зможуть залишатися в країні до шести місяців в рамках нових реформ керівництва, оголошених в неділю.

В даний час закон ОАЕ дозволяє звільненим співробітникам покинути країну протягом 30 днів. Але влада послаблюють пільговий період і дозволяють людям залишатися на роботі від трьох до шести місяців після втрати роботи.

Це оголошення приносить велике полегшення співробітникам, оскільки дає їм достатньо часу для пошуку іншої роботи. Для ОАЕ це допоможе зберегти таланти всередині країни.

«Ми скорочуємо пільговий період для виїзду з країни після звільнення. Замість попередніх 30 днів у людей буде від 90 до 180 днів, щоб покинути країну», – сказав Тані бін Ахмед Аль Зейуді, державний міністр зовнішньої торгівлі.

Проекти 50: Модернізація віз, дозволів на роботу

Однією з ключових законодавчих змін, що вводяться в рамках «Проектів 50-х», є реструктуризація системи в’їзду та проживання, яка оновлюється для підтвердження позиції ОАЕ як ідеального місця для роботи, інвестицій, підприємництва, освіти та життя .

Про це було оголошено в рамках реформ Року 50-х, спрямованих на утримання талантів в країні.

Інші конкретні нормативні зміни включають:

– Продовження дозволу на відрядження з 3 місяців до 6 місяців

– Спонсорство батьків по візі прямих членів сім’ї

– Продовження дозволу на проживання на один рік з гуманітарних справ

– Продовження граничного віку дітей за місцем проживання батьків з 18 до 25 років

– Продовження пільгового періоду при втраті роботи або виході на пенсію до 90-180 днів