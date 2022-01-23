Голого чоловіка заарештували в Дубай за непристойну поведінку

Дубайська поліція заарештувала чоловіка, араба за національністю, який розгулював абсолютно оголеним пляжним районом Jumeirah Beach Residencе і виявляв агресію до оточуючих. Розслідування показало, що чоловік страждає на важкі психічні розлади.

На відеороликах, поширених у месенджерах, видно, як голий чоловік нападає на охоронців будівлі, а потім на доставників їжі на мотоциклах, що стоять на перехресті на світлофорі. З одного з них намагався зірвати шолом.

Крім того, чоловік розлігся прямо на проїжджій частині, блокувавши рух автотранспорту. Дубайська поліція нагадує, що аморальна поведінка в ОАЕ є кримінальним діянням і переслідується за законом.