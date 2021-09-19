Flydubai відзначає десятиліття польотів в Україну

Авіакомпанія flydubai відзначає десятиліття з моменту здійснення першого комерційного рейсу в Україну в 2011 році. Україна є важливим напрямком маршрутної мережі flydubai. В даний час авіакомпанія виконує щоденні рейси до Києва і до трьох рейсів на тиждень до Одеси.

З 2011 року понад 1,5 млн пасажирів скористалися послугами авіакомпанії для перельотів між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами. Більшість пасажирів з України відвідують Дубай. Також популярними напрямками для подорожей стали Коломбо, Мале і Занзібар. Громадяни України оформляють візу безкоштовно по прильоту в ОАЕ, де зараз проживає понад 15 тисяч українців.

Старший віце-президент flydubai з комерційних операцій і електронної комерції Джейхун Ефенді сказав: «Україна відіграє важливу роль в історії нашої авіакомпанії. Перший комерційний рейс бізнес-класу приземлився в Києві. Крім того, саме це місто стало першим напрямком, з яким ми відновили регулярні рейси після скасування обмежень на польоти в минулому році».

При бронюванні рейсу flydubai пасажири отримують в подарунок квиток на один день виставки «ЕКСПО-2020», яка проходить в період з 1 жовтня 2021 по 31 березня 2022 року. Пропозиція дійсна для всіх квитків, придбаних з 1 вересня 2021 року на рейси на ці дати.