Всі розділи
ГоловнаОАЕЕксперти вказали три головні ілюзії туристів про ОАЕ
ОАЕТуризм

Експерти вказали три головні ілюзії туристів про ОАЕ

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Donate
Експерти вказали три головні ілюзії туристів про ОАЕ

Багато хто знає, що ОАЕ — самобутня арабська країна, тому постає багато питань про те, як поводитися, одягатися і які заборони діють для туристів. У зв’язку з цим перебування у державі обросло безліччю міфів. Про них – у матеріалі “ДІП”.

Потрібно одягатися скромно

Багато туристів упевнені, що при відвідуванні громадських місць жінкам не варто одягати короткі спідниці, шорти та сукні, а також відкривати руки та плечі. Насправді, це не так. Якщо ви відпочиваєте в популярних туристичних еміратах, то можете спокійно ходити в шортах і топах з відкритими плечима, на пляж можна одягати бікіні. Однак при відвідуванні мечетей найкраще одягати закритий одяг, щоб у вас не були відкриті щиколотки, зап’ястя, а також щоб одяг не був облягаючим. У Мечеті шейха Заїда в Абу-Дабі, наприклад, видають спеціальний одяг для відвідування.

Не можна пити алкоголь

Справді, у громадських місцях алкоголь розпивати заборонено, не варто також з’являтися на вулиці у стані сп’яніння. Однак у Дубаї, наприклад, є безліч ресторанів, барів та клубів, де продають алкоголь. Також є магазини зі спиртним, але для покупки вам потрібно показати паспорт та заповнити ліцензію, оскільки людям, які сповідують іслам, алкоголь не продають. Винятком може бути лише Шарджа — у цьому еміраті алкоголь заборонено, незважаючи на те, що тут також відпочиває багато туристів, тож його ніде не продають.

Нічим зайнятися

Оскільки ОАЕ — країна, яка нещодавно почала розвиватися, ви не знайдете там старих міст з масою пам’яток, як у Європі. Однак у Еміратах дуже багато інших розваг. Тут є парки атракціонів, аквапарки, безліч екскурсій і торгових центрів, кожен з яких заслуговує на окрему увагу. У Дубаї, наприклад, можна знайти старе місто, де збереглися деякі стародавні споруди. Також тут є великий арабський ринок, де можна не тільки купити масляні парфуми та сувеніри, але й смачно та недорого поїсти.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяCOVID Travel NewsТуреччинаУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму