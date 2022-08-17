Експерти вказали три головні ілюзії туристів про ОАЕ

Багато хто знає, що ОАЕ — самобутня арабська країна, тому постає багато питань про те, як поводитися, одягатися і які заборони діють для туристів. У зв’язку з цим перебування у державі обросло безліччю міфів. Про них – у матеріалі “ДІП”.

Потрібно одягатися скромно

Багато туристів упевнені, що при відвідуванні громадських місць жінкам не варто одягати короткі спідниці, шорти та сукні, а також відкривати руки та плечі. Насправді, це не так. Якщо ви відпочиваєте в популярних туристичних еміратах, то можете спокійно ходити в шортах і топах з відкритими плечима, на пляж можна одягати бікіні. Однак при відвідуванні мечетей найкраще одягати закритий одяг, щоб у вас не були відкриті щиколотки, зап’ястя, а також щоб одяг не був облягаючим. У Мечеті шейха Заїда в Абу-Дабі, наприклад, видають спеціальний одяг для відвідування.

Не можна пити алкоголь

Справді, у громадських місцях алкоголь розпивати заборонено, не варто також з’являтися на вулиці у стані сп’яніння. Однак у Дубаї, наприклад, є безліч ресторанів, барів та клубів, де продають алкоголь. Також є магазини зі спиртним, але для покупки вам потрібно показати паспорт та заповнити ліцензію, оскільки людям, які сповідують іслам, алкоголь не продають. Винятком може бути лише Шарджа — у цьому еміраті алкоголь заборонено, незважаючи на те, що тут також відпочиває багато туристів, тож його ніде не продають.

Нічим зайнятися

Оскільки ОАЕ — країна, яка нещодавно почала розвиватися, ви не знайдете там старих міст з масою пам’яток, як у Європі. Однак у Еміратах дуже багато інших розваг. Тут є парки атракціонів, аквапарки, безліч екскурсій і торгових центрів, кожен з яких заслуговує на окрему увагу. У Дубаї, наприклад, можна знайти старе місто, де збереглися деякі стародавні споруди. Також тут є великий арабський ринок, де можна не тільки купити масляні парфуми та сувеніри, але й смачно та недорого поїсти.