Дженніфер Лопес представить новий готель у Дубай

У листопаді у Дубай на вінці Палм-Джумейра відкриється Atlantis The Royal. Новий готель розрахований на 795 сучасних номерів та здивує гостей футуристичною архітектурою, знаменитими на весь світ ресторанами та 90-метровим басейном на даху. Хедлайнером заходу на честь відкриття комплексу стане співачка Дженніфер Лопес.

Atlantis The Royal включає 44 люкси з власними пейзажними басейнами, найбільший у світі акваріум з медузами, шоу фонтанів, які дихають вогнем, ресторани, очолювані знаменитими шеф-кухарями, та ін.

Заселитися в готель можна буде з січня 2023 р., у той час, як грандіозна презентація Atlantis The Royal відбудеться вже в листопаді 2022 р. стали такі знаменитості, як Роберт де Ніро, Джерард Батлер, Кайлі Міноуг та Приянка Чопра.

Дженніфер Лопес виступить на відкритті нового готелю з ексклюзивною програмою, спеціально розробленою для заходу. За виступом від всесвітньо відомої співачки піде афтепаті з The Chainsmokers.