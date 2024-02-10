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Дубай у 2023 році прийняв рекордні 17 млн іноземних туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Дубай у 2023 році прийняв рекордні 17 млн іноземних туристів
Photo by Darcey Beau on Unsplash

Емірат Дубай (ОАЕ) у 2023 році прийняв рекордні 17.15 млн іноземних туристів. Про це повідомляє дубайський департамент економіки та туризму.

За даними відомства, за підсумками минулого року іноземний турпотік збільшився на 19,4%.

Найчастіше емірат відвідували туристи із Західної Європи — майже 3.3 млн, частка цих країн у загальному турпотоці становила 19%. На другому місці – країни Південної Азії (3.1 млн, 18%). Замикають трійку лідерів країни СНД та Східної Європи, звідки приїхали 2.26 млн гостей, це 13% від загального іноземного турпотоку.

Також до ТОП-5 входять Близький Схід та Африка (12%) та Північна та Південно-Східна Азія (9%).

Відомство нагадує, що у 2022 році Дубай відвідали 14.36 млн туристів.

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