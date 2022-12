Дубай обігнав Лондон за обсягом витрат туристів

Дубай очолив список міст світу з найвищими витратами іноземних туристів, обігнавши в трійці лідерів Лондон та Доху, йдеться у звіті Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC).

У 2022 році міжнародні мандрівники витратили в Дубаї US$ 29,4 млрд, тоді як у Досі та Лондоні туристичні витрати склали US$ 16,8 млрд і US$ 16,1 млрд відповідно.

Як зазначили укладачі звіту, саме у 2022 році розпочалося активне відновлення туристичної індустрії від наслідків пандемії: було знято обмеження на поїздки та повернувся попит на подорожі.

У WTTC також зазначили, що надмірна завантаженість деяких туристичних напрямків може спричинити певні ризики, у зв’язку з чим владі необхідно розробити правильну політику щодо прийому та розміщення іноземних гостей.

У звіті, оприлюдненому на глобальному саміті WTTC в Ер-Ріяді, було проаналізовано 82 міжнародні міські напрямки. Згідно з прогнозами, цього року 10 із 82 міст повернуть собі допандемійні доходи від туризму.

Найбільш значне зростання туристичних доходів очікується у Досі, Варшаві та Орландо (США). Найбільші доходи, в той же час, отримає Париж з US$36 млрд і Пекін із US$33 млрд. До 2032 року сектор подорожей та туризму забезпечуватиме 8% робочих місць у зазначених звітах містах (порівняно з 5,1% у 2020).

За даними WTTC, індустрія подорожей та туризму створить 126 млн робочих місць у всьому світі протягом наступного десятиліття і стане найважливішою рушійною силою економічного зростання, оскільки її внесок у ВВП зростає швидше, ніж в інших секторах.

Найбільш активне зростання туристичної індустрії очікується в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, насамперед у Гонконгу, Бангкоку та Джакарті. На Близькому Сході туристів також активно залучатиме Ер-Ріяд і Джидда в Саудівській Аравії.