Дубай знімає обмеження на поїздки напередодні Dubai Expo

На Dubai Expo все готово, щоб вітати гостей з усього світу. Але як щодо протоколів подорожі COVID в ОАЕ? Згідно з останніми повідомленнями, ОАЕ послабили правила в’їзду в зв’язку з COVID для мандрівників з України, Россії, Індії та багатьох інших країн. Виставка розпочнеться з 1 жовтня і триватиме до 31 березня 2022 року.

За словами посла ОАЕ в Індії д-ра Ахмеда Албанія, індійські мандрівники з туристичною або робочою візою зможуть в’їхати в ОАЕ без особливих обмежень під час цей період часу.

Крім того, ОАЕ навіть запровадили механізм видачі віз тим, хто хоче відвідати виставку Dubai Expo. Очікується, що виставку Dubai Expo відвідають близько 25 мільйонів чоловік, так як в ній беруть участь понад 180 країн. Посол також повідомив, що час проведення Dubai Expo збігається з 50-річчям ОАЕ.

ОАЕ також зняли інші обмеження на в’їзд повністю вакцинованих жителів з 12 вересня. ОАЕ також дозволили мандрівникам з Індії, Бангладеш, Намібії, В’єтнаму, Уганди, Сьєрра-Леоне, Південної Африки, Нігерії, Шрі-Ланки, Пакистану та інших.

Виставка Dubai Expo повинна була відбутися в 2020 році, але була відкладена через пандемію. Виставка, яка стартує з 1 жовтня, приверне відвідувачів і представників ЗМІ з усього світу. Вона буде проходити у виставковому центрі Дубая.