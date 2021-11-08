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Дубай заявив про неймовірні туристичні перспективи

Гліб Парфененко
Дубай заявив про неймовірні туристичні перспективи

Незважаючи на всі пандемійні кризи, у Дубаї продовжують вважати туризм «новою нафтою»: в еміраті планують об’єднати відділи економіки та туризму – і 2025 року емірат сподівається залучити 25 мільйонів туристів. Такий прогноз представив у Twitter спадковий принц Дубая шейх Хамдан бін Мохаммед бін Рашид Аль Мактум.

«Основні цілі нового відділу включають збільшення доданої вартості промислового сектора на 150% протягом наступних п’яти років, розширення зарубіжних експортних ринків для місцевих продуктів на 50% та збільшення кількості туристів на 40%», – наголосив спадковий шейх Дубая. Генеральним директором нового департаменту буде призначено Хелала Аль Маррі.

У тому числі, Дубай має намір залучати іноземних туристів та інвесторів та великими діловими заходами. У заяві також йдеться про намір залучити 100 тис. компаній у наступні три роки та проводити до 2025 року 400 глобальних економічних подій щорічно.

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