Дубай розіграє 10 млн доларів серед інноваторів

У Дубай запущена нова ініціатива Dubai Future Solutions, в рамках якої інноваторам, які запропонують рішення майбутнього, дістануться призи в розмірі до US $ 10 млн. Старт програмі дав Його Високість шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наслідний принц і голова Виконавчої ради Дубай.

Шейх Хамдан заявив, що Дубай має стати стартовим майданчиком для творчих ідей з усього світу. Dubai Future Solutions включатиме в себе ряд завдань, які об’єднають для створення інноваційних рішень вчених, дизайнерів, винахідників, університети, дослідницькі центри, компанії та стартапи з усього світу.

Мета проекту – прискорення впровадження інновацій для проектування майбутнього. «Дубай завжди був місцем розвитку інновацій, і ми постійно шукаємо шляхи подальшого зростання емірату на глобальній карті інновацій», – сказав принц, уточнивши, що Дубай підтримає талановитих фахівців ресурсами, які допоможуть перетворити їх ідеї в глобальні історії успіху.

«Світ технологій та інновацій розвивається з величезною швидкістю, і ми хочемо очолювати цей розвиток. Ми готові використовувати нові можливості та вирішувати будь-які проблеми за допомогою нових технологій», – уточнив шейх Хамдан. В рамках реалізації ініціативи інноватори зможуть розповісти про свої рішення глобальних світових завдань, в тому числі в сфері енергетики, транспорту, охорони здоров’я, освіти, штучного інтелекту та обробки даних.

На базі успішних ідей будуть створюватися нові сектори економіки. Команди проекту розроблятимуть рішення і будувати глобальні партнерські відносини, обмінюючись досвідом і знаннями. Перше завдання – створення батарей, стійких до атмосферних впливів і здатних працювати в суворих погодних умовах, із застосуванням в космосі і нафтогазової галузі.

Заявки оцінюватиме спеціальний комітет експертів з різних секторів за такими критеріями, як масштабованість, практичність, економічна доцільність розробки і її адаптованість до мінливих вимог.

Інноватори можуть представити свої ідеї на сайт ініціативи www.dubaifuture.ae/dubai-future-solutions. Пропоновані рішення повинні бути «ефективними, рентабельними, універсальними і готовими до реалізації».

Як повідомляє сайт Dubai Future Foundation, відбір буде включати наступні етапи: