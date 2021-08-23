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Біля узбережжя Дубай згорів покинутий танкер

Біля узбережжя Умм-Аль-Кувейн згорів покинутий танкер

Євгеній Подольський

Судно, ошвартоване в районі Al Rafa, загорілося 23 серпня 2021 року в першій половині дня. З вогнем боролися пожежні з трьох найближчих еміратів – самого Умм-Аль-Кувейн, а також Рас-Аль-Хайм і Аджмана. В даний час загоряння взято під контроль. Постраждалих немає.

11 серпня сили цивільної оборони Дубая ліквідували велику пожежу на території промислово-портової зони Джебель Алі. Займання сталося на заводі з виробництва пластику і супроводжувалося рясним задимленням. Всі працівники фабрики були своєчасно евакуйовані, потерпілих не було.

Нагадаємо, в ніч на 8 липня 2021 року в Дубаї прогримів потужний вибух в порту Джебель Алі. Сильна пожежа виникла на судні з легкозаймистими матеріалами, що стояв на якорі в порту. Пожежа обійшовся без жертв і було оперативно ліквідовано.

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