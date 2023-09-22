118 туристів на 1 місцевого: названі найбільш перенаселені курорти світу

Декілька найулюбленіших українцями курортів в Таїланді, Єгипті та ОАЕ потрапили на перші місця рейтингу, в якому названі перенаселені курорти світу. Рейтинг представили експерти компанії MoneyTransfers.com, яка порівняла найбільш відвідувані міста та країни світу з постійним населенням у кожному з них, щоб з’ясувати, де у світі кількість мешканців найбільше перевищує кількість туристів.

І деякі цифри справді дивовижні — наприклад, перше місце посів Пхукет, де на одного місцевого припадає 118 туристів. Європейські міста, які страждають від «овертуризму», істотно відстають.

Достатньо перерахувати першу десятку рейтингу — і знайомі українцям курорти будуть очевидні відразу:

Пхукет, Таїланд – 118 туристів на 1 місцевого Паттайя, Таїланд — 98.7 туристів. Крабі, Таїланд — 72.2 туриста Мугла, Туреччина — 40.2 туриста Хургада, Єгипет — 28.2 туриста Макао, Китай — 26.9 туристів Іракліон, Греція — 22 туристи Венеція, Італія — 21.3 туриста Родос, Греція — 20.3 туриста Майамі, США – 18.6 туристів.

У розширеному списку опинилися інші популярні у наших туристів курорти. Скажімо, в Анталії, що знаходиться в другій десятці, на одного місцевого припадає 9.2 туристів; у Дубаї – 5.3 туристи, а в Єрусалимі – 4.9 туристів. А ось масштаби Каїру туристам не подужати — там доводиться 0.3 туристи на одного місцевого мешканця.