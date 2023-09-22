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118 туристів на 1 місцевого: названі найбільш перенаселені курорти світу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
118 туристів на 1 місцевого: названі найбільш перенаселені курорти світу

Декілька найулюбленіших українцями курортів в Таїланді, Єгипті та ОАЕ потрапили на перші місця рейтингу, в якому названі перенаселені курорти світу. Рейтинг представили експерти компанії MoneyTransfers.com, яка порівняла найбільш відвідувані міста та країни світу з постійним населенням у кожному з них, щоб з’ясувати, де у світі кількість мешканців найбільше перевищує кількість туристів.

І деякі цифри справді дивовижні — наприклад, перше місце посів Пхукет, де на одного місцевого припадає 118 туристів. Європейські міста, які страждають від «овертуризму», істотно відстають.

Достатньо перерахувати першу десятку рейтингу — і знайомі українцям курорти будуть очевидні відразу:

  1. Пхукет, Таїланд – 118 туристів на 1 місцевого
  2. Паттайя, Таїланд — 98.7 туристів.
  3. Крабі, Таїланд — 72.2 туриста
  4. Мугла, Туреччина — 40.2 туриста
  5. Хургада, Єгипет — 28.2 туриста
  6. Макао, Китай — 26.9 туристів
  7. Іракліон, Греція — 22 туристи
  8. Венеція, Італія — 21.3 туриста
  9. Родос, Греція — 20.3 туриста
  10. Майамі, США – 18.6 туристів.

У розширеному списку опинилися інші популярні у наших туристів курорти. Скажімо, в Анталії, що знаходиться в другій десятці, на одного місцевого припадає 9.2 туристів; у Дубаї – 5.3 туристи, а в Єрусалимі – 4.9 туристів. А ось масштаби Каїру туристам не подужати — там доводиться 0.3 туристи на одного місцевого мешканця.

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