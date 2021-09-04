ГоловнаЕкономікаЗеленський закликав провідних інвесторів Кремнієвої долини інвестувати в Україну
ЕкономікаУКРАЇНА

Зеленський закликав провідних інвесторів Кремнієвої долини інвестувати в Україну

Володимир Зеленський переконаний, що Україна також має високий потенціал для розробки власних продуктів, і потрібно забезпечити умови для його реалізації

Євгеній Подольський

Президент України Володимир Зеленський в ході робочого візиту в США зустрівся з провідними інвесторами, представниками венчурних фондів і акселераторів Кремнієвої долини. Про це повідомляє прес-служба Офісу українського лідера.

«Наша зустріч тут, в Кремнієвій долині, – прекрасна можливість обговорити перспективи розвитку IT-сфери та інновацій в Україні. Наша країна швидко трансформується і впроваджує інновації. За останній рік нам вдалося здійснити справжній прорив в цифровій сфері. У той же час нам потрібно ще багато чого зробити», – підкреслив глава держави на початку заходу.

Президент зазначив, що за останні два роки Україна зробила величезний стрибок до створення цифрового держави, а український IT-сектор має значний потенціал, особливо з точки зору людських ресурсів.

Володимир Зеленський переконаний, що Україна також має високий потенціал для розробки власних продуктів, і потрібно забезпечити умови для його реалізації.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинапожежаБлизький СхідДжо Байден

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International