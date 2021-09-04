Зеленський закликав провідних інвесторів Кремнієвої долини інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський в ході робочого візиту в США зустрівся з провідними інвесторами, представниками венчурних фондів і акселераторів Кремнієвої долини. Про це повідомляє прес-служба Офісу українського лідера.

«Наша зустріч тут, в Кремнієвій долині, – прекрасна можливість обговорити перспективи розвитку IT-сфери та інновацій в Україні. Наша країна швидко трансформується і впроваджує інновації. За останній рік нам вдалося здійснити справжній прорив в цифровій сфері. У той же час нам потрібно ще багато чого зробити», – підкреслив глава держави на початку заходу.

Президент зазначив, що за останні два роки Україна зробила величезний стрибок до створення цифрового держави, а український IT-сектор має значний потенціал, особливо з точки зору людських ресурсів.

Володимир Зеленський переконаний, що Україна також має високий потенціал для розробки власних продуктів, і потрібно забезпечити умови для його реалізації.