Зеленський: Ми переслідуємо відступаючі російські війська з-під Києва та Чернігова

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська, які відновлюють контроль над районами навколо Києва та Чернігова, не дозволяють росіянам відступити без бою, а “обстрілюють” їх та “знищують все, що можуть”, повідомляє Associated Press.

Зеленський у своєму вчорашньому відеозверненні сказав, що Україна усвідомлює, що Росія здатна чинити ще більший тиск на східну та південну Україну.

“Яка мета російських військ? Вони хочуть завоювати Донбас та південь України”, – сказав Зеленський. “І яка наша мета? Щоб захистити себе, захистити нашу свободу, нашу землю та наш народ”.

Зеленський сказав, що значна кількість російських військ зосереджена навколо Маріуполя, де продовжують боротися захисники міста.

“Завдяки нашому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст, Україна отримала безцінний час, час, який дозволяє нам зірвати тактику ворога та послабити його можливості”, – наголосив Зеленський.