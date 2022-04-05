Президент України Володимир Зеленський доручив створити делегацію для переговорів із РФ щодо гарантій безпеки.

У повідомленні, поширеному офісом президента України йдеться про те, що Президент України Володимир Зеленський видав указ про формування української делегації для переговорів з Росією щодо завершення війни та укладання мирного договору.

Згідно з указом президента Зеленського, головою делегації призначено народного депутата від правлячої партії, голову фракції “Слуга народу” в українському парламенті Давида Арахамію.

Членами делегації призначено міністра юстиції Дениса Малюську, радника голови ВП Михайла Подоляка, міністра оборони Олексія Резнікова, заступника міністра закордонних справ Миколу Точицького.

Також за згодою членами делегації призначено народних депутатів Андрій Костін, Дмитра Лубинця та Рустема Умерова.

Експертами делегації є юрист-міжнародник Олександр Малиновський та надзвичайний та повноважний посол Олександр Чалий.

Днями Давид Арахамія заявив, що Україна хотіла б бачити 8 країн як гарант територіальної цілісності та суверенітету України, серед яких має місце Туреччина.