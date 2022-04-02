Військові злочини Росії в Україні: Братські могили були виявлені у Бучі

– Близько 300 людей довелося поховати у братських могилах у Бучах під Києвом, – повідомив агентству AFP мер міста Анатолій Федорук.

Місто в четвер було звільнено українською армією. За словами Анатолія Федорука, Буча дуже постраждала, на вулицях знаходять тіла. Він додав, що всі поховані розстріляні.

Українська поліція заявила, що Буча очищується, зокрема, від вибухових речовин. “Поліція робить все можливе для відновлення правопорядку на звільнених територіях, щоб жителі могли якнайшвидше повернутися до рідного міста”, – йдеться у повідомленні. Як додається, поліцейським допомагають мешканці, які вирішили залишитись у Бучі.

Знищена Буча

Журналіст AFP повідомив, що у суботу він бачив у Бучі тіла не менше 20 чоловіків у цивільному. В одного з них були пов’язані руки за спиною, а поряд лежав відкритий паспорт. За словами журналіста, причину смерті одразу встановити не вдалося, але на одному з тіл була велика рана голови.

AFP наголошує, що місто, в яке не могли увійти майже місяць, зруйноване.