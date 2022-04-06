«Вбивці замітають сліди. У Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії», – написали в Telegram міськрада Маріуполя. На звільнених від російської окупації територіях проводиться розчищення військових та цивільних об’єктів. Ми постійно стежимо за розвитком російської війни в Україні та за реакцією миру.

У Маріуполі на південному сході України російські окупанти почали спалювати тіла вбитих мешканців у мобільних крематоріях, щоб приховати сліди злочину, повідомили у Маріупольській міській раді. За її словами, жертви російської агресії в місті можуть бути «десятки тисяч».

Українська армія зачищає села, раніше окуповані російською армією. За оцінками, заміновано щонайменше 80 000 квадратних кілометрів української території. Росіяни мінують не тільки райони можливих військових дій, а й цивільні об’єкти — наприклад, під Києвом, де російська армія, що відступає, заклала вантажі в квартирах.