Українська розвідка б’є на сполох: підрозділ, відповідальний за бійню в Бучі, вирушить на околиці Харкова

64-а окрема мотострілецька бригада, бійці якої вбивали та катували мирних жителів у Бучі під Києвом, повернулася до бойових дій в Україні, повідомили у Головному розвідувальному управлінні Міноборони України. У службах вказують, що підрозділ призначався для «спеціальних завдань», у тому числі для залякування мирних жителів.

Декілька днів тому бійці 64-ї бригади були виведені з Буча в район білоруського Мозиря. До 6 квітня бригада має бути перекинута залізницею до Білгорода, Росія. «Усього після двох днів відпустки вони планують повернутися до України в одне із найгарячіших місць бойових дій — у бік Харкова. Як правило, російським підрозділам, що виходять із зони бойових дій, дається набагато більше часу для відновлення сил та відпочинку», — наголошується в інтерв’ю.

Дивізія для залякування мирного населення?

За даними служб, це означає, що перед бригадою було поставлено «спеціальні завдання», зокрема залякування мирного населення. «Ті, хто вчинив злочин геноциду в Бучі, можуть повторити його в інших містах», — попереджає українська сторона.

Ще однією можливою метою для якнайшвидшого повернення 64-ї бригади в Україну є, за даними розвідки, «швидке усунення свідків». “Це означає переміщення на ділянку фронту, де вони не мають шансів вижити, щоб у майбутньому вони не давали показань у судах”, – підкреслено. За даними українських служб, російські військові виступають проти командирів, за що їм загрожує військовий суд.

Радник президента України Олексій Арестович опублікував список російських підрозділів, які можуть бути причетні до військових злочинів у Буку, Гостомелі та Ірпені. До них відносяться: 64-а окрема мотострілецька бригада 35-ї армії Східного військового округу; 5-а окрема танкова бригада 36-ї армії Східного військового округу 331. Парашютно-десантний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії; 137-й парашутно-десантний полк 106-ї повітряно-десантної дивізії; 104-й та 234-й штурмові полиці 76-ї вдд; 14-а та 45-а окремі бригади спеціального призначення; 63-й Спеціальний відділ поліції Росгвардії; 155-а окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту.