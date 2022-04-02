Україна повертає собі землю на Київщині. Зеленський: окупант справді виводить свої сили

Українські сили мали відбити аеропорт у Гостомелі під Києвом. Протягом кількох днів українці відвойовують райони навколо столиці з рук російської армії, яка повільно відступає. Нещодавно українська армія повернула під Києвом міста Ірпінь та Буча, які донедавна були ареною запеклих зіткнень.

Жителі в паніці покинули свої будинки. Зараз Ірпінь лежить у руїнах, і українські солдати, які там перебувають, кажуть, що це не кінець війни. – Київ потрібен росіянам, бо якщо вони його не отримають, Путін програє. Тож ми готові, якщо вони захочуть повернутись, — сказав один із солдатів.

“Окупант відводить свої сили”

За даними британської розвідки, у стратегічно важливому аеропорту Гостомель під Києвом росіян також немає. Їхнє місце зайняли російські війська невдовзі після початку вторгнення в Україну.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що росіяни йдуть з-під Києва, як було оголошено. – Окупант справді виводить війська з півночі нашої країни. Це повільний, але видимий процес, сказав він.

Новий наступ Росії

І українська армія, і НАТО попереджають, що росіяни йдуть, щоб мати можливість підготувати новий наступ на Донеччині, на сході України. Раніше Міноборони України повідомило, що частина російських військ із Києва та Чернігова відведена до Білорусі. Там вони повинні відновити повну бойову готовність, а потім повернутися до бойових дій.

За даними української влади, російські війська регулярно використовують білоруську військову та медичну інфраструктуру. – Вони лікують своїх поранених у білоруських шпиталях. Вони також використовують аеропорти та військову інфраструктуру. Більше того, білоруські сили залишаються у стані готовності. Загроза з боку Білорусі зберігається і її не можна недооцінювати, заявила заступник міністра оборони Ханна Маляр. Вона додала, що українська оборона готова відбити атаки із території Білорусі.