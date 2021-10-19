Україна побила рекорд по смертності від COVID-19

За минулу добу в Україні від COVID-19 померли рекордні 538 осіб з початку епідемії в країні, повідомляє УНІАН з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я в Києві.

Попередній рекорд загиблих від COVID-19 був встановлений 7 квітня, коли було зареєстровано 481 смертельний випадок.

За останні 24 години зареєстровано 15 579 нових випадків зараження коронавірусом.

Ще 2852 осіб було госпіталізовано за останні 24 години, і 7776 пацієнтів одужали.

З початку епідемії в Україні було зареєстровано 2660 273 заражених коронавірусом. З них 61 348 осіб померли від ускладнень хвороби, а 2337 194 людини одужали.

Всього в країні проведено понад 13,6 мільйона тестів ПЛР.

В Україні 193 069 осіб були вакциновані проти COVID-19 за останні 24 години. За даними Міністерства охорони здоров’я, 109 667 осіб отримали разову дозу, а 83 402 особи пройшли повну імунізацію.

З початку кампанії вакцинації імунізовані 8 065 762 чоловік, з яких повністю вакциновані і отримали дві дози – 6 573 564 особи. Всього було проведено 14 635 480 щеплень.