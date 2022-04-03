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Україна дорогою ціною повернула собі Київщину: сотні жертв серед мирного населення та масові руйнування

Євгеній Подольський
Київ: російські війська блокують автобуси, що виїжджають із Маріуполя

На 39 день війни Україна повернула собі контроль над Київською областю. Виведення російських військових дорого обходиться. Вулиці міста Буча під Києвом, яке ще недавно було центром запеклих боїв, сьогодні усіяні покинутими танками, руйнуваннями і тілами людей у ​​цивільному. За словами мера, на масових кладовищах поховано близько 300 людей.

Низка міст Чернігівської області знову перебуває під контролем України.

Президент Зеленський заявив, що міста на півдні та сході – нові цілі Росії.

“Яка мета російських військових? Вони хочуть взяти Донбас на сході та півдні України. Яка наша мета? Захищатися”, – наголосив він.

Напади на Одесу почастішали. Ситуація у Маріуполі залишається складною, спроби евакуації Червоного Хреста не мали успіху.

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